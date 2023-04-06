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İstanbul’da IŞİD ve El- Kaide operasyonu

İstanbul’da terör örgütleri IŞİD ve El-Kaide’ye yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 16 şüpheli yakalandı.

Habip ATAM
Yayınlanma: 10:08 - 06 Nisan 2023 Güncellenme:
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İstanbul’da IŞİD ve El- Kaide operasyonu

Operasyon, İstanbul TEM (Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü) ekiplerince gerçekleştirildi.

Baskınla sonuçlanan süreç, TEM ekiplerinin dini istismar eden terör örgütlerine yönelik çalışmasında bazı şüpheleri belirlemesiyle başladı.

Yapılan araştırmalarda, IŞİD ve El Kaide'nin faal olduğu çatışma bölgelerindeki teröristlerle irtibatlı isimler tespit edildi. Araştırmalarda şüpheli sayısı 16'ya ulaştı.

7 İLÇEDE OPERASYON

Çalışmaların ardından operasyon kararı verildi. TEM operasyon timi ve özel harekat polisinin de görev aldığı operasyonda 7 ilçede 14 farklı adrese baskın düzenlendi. Polisin peşinde olduğu yabancı uyruklu 16 şüpheli de gözaltına alındı.

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