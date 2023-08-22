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İstanbul’da kafeye silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Eyüpsultan Sakarya Mahallesi Türbe Caddesi'nde kafeye silahlı saldırı yapıldı. İlk gelen bilgilere göre ölü ve yaralılar var.

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İstanbul’da kafeye silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Ayrıntılar geliyor…

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