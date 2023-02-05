İstanbul’da kar alarmı! İmamoğlu: Mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’da beklenen kar yağışı ile ilgili alınan tedbirleri anlattı. İmamoğlu, Sahada 10 bine yakın personelle İstanbul'da beklenen kar yağışına hazırlandıklarını söyledi. İstanbullulara seslenen İmamoğlu "Mecbur olmadıkça dışarı çıkmayın." dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye ( İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu AKOM’da düzenlediği basın toplantısında İstanbul’da beklenen kar yağışı ve fırtınaya karşı alınan tedbirler anlattı.

Kentte yaşayanlara “mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın” uyarısında bulunan İmamoğlu şunları söyledi:

“HAVA -7’LERE KADAR DÜŞECEK”

* Bugün itibariye soğuk hava dalgası bizimle buluşmaya başladı. Özellikle Silivri, Çatalca ve Arnavutköy ilçelerinden giriş yapan, kuzeyden gelen bir hava akımı. Gün yağmurla karışık kar ile başladı. İlerleyen saatlerde bunun kara dönüşeceği noktalar oldukça fazla var.

* Bugün özellikle öğleden sonra başlamak üzere gece boyunca devam edecek olan fırtına en önemli başlık. Meteoroloji raporlarında öngörü 60 ila 90 kilometre. Çok sert bir fırtına. Fırtınayla birlikte kuvvetli bir kar yağışı da bekleniyor. Soğuk hava dalgasının etkisi fırtınayla birlikte artacak. -7’lere kadar hissedilmesi bekleniyor.

“TOPLU TAŞIMA KULLANIN”

* İnsanlarımızın böyle bir hava koşulunda dikkat etmesi lazım. Yolculuklarını ona göre planlaması lazım. Baştan söyleyelim mümkün olduğu kadarıyla dışarıya çıkılmaması, mümkünse bir yolculuk yapılacaksa toplu taşımanın kullanılması önemlidir.

* Meteoroloji perşembe gününe kadar etkili bir yağış dalgası içerisinde olacağımızı söylüyor. Henüz valiliğimizden okullarla, kamu çalışanlarıyla ilgili bir açıklama yok. Böyle bir tedbir alınırsa vatandaşlarımızla paylaşıyor olacağız.

* İstanbul’da yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Personel sayımız 9 bin 649. İstanbulumuzun her köşesinde işimizin başında olacağız. Yeni hayata geçirdiğimiz akıllı sistem kazandırılan araçlarla birlikte karla mücadele yapacak, metrobüs yoluna özel kar küreme araçları aralıksız görev yapacaklar.

“40 NOKTADA KUMANYA DAĞITIMI YAPILACAK”

* Aynı zamanda metro istasyonlarımızda da arkadaşlarımız 40 noktada kumanya ve mobil dağıtımla vatandaşlarımıza destek olacak. 9 metro istasyonunda da çay ikramımız olacak.

* 598 müdahale noktasında ekiplerimiz hazır bekliyor. Özellikle tuzlama ile ilgili çalışmalarla tedbirin önden alındığını söyleyeyim. Çatı uçmaları ve ağaç devrilmeleri yaşanabiliyor. Bu konuda tedbirler alınmalı.

* İstanbul’un kırsalında da hazırlıklıyız. 168 kar küreme özellikli traktörler köy yolarında çalışacak. Buzlanma erken uyarı sistemimizle beraber olası bir durumda arkadaşlarımız o noktalara müdahale edecek.

* 700 evsiz misafirimiz var konaklama alanlarına taşıdığımız. Onların barınma ve giyim kuşam gibi ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Sokaklarda diğer canlıları da unutmuyoruz. Günlük 2 ton kuru mamayla sokak hayvanlarını besliyor olacağız.

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