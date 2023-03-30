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İstanbul’da korkunç olay: Cenini cami önündeki ağacın dibine gömdüler 

Avcılar'da cami önündeki ağacın dibine cenin gömen biri kadın iki kişi yakalandı. 

Yayınlanma: 16:16 - 30 Mart 2023 Güncellenme:
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Yeşilkent Mahallesi’nde bulunan Merkez Camii’nin önündeki ağacın dibine cenin gömen biri kadın iki kişi hızla uzaklaştı.

Bu kişileri gören mahalledeki bir çocuk ağacın dibini kazdı. Poşette cenin olduğunu gören çocuk, cami yetkililerine bilgi verildi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.

Cenin otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, caminin güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Kısa sürede tespit edilen iki kişi gözaltına aldı.

Caminin güvenlik kamerası görüntülerinde, yaklaşık 15 dakika cami önünde kalan iki kişinin uzaklaşmadan önce ellerini açarak dua ettikleri görülüyor. (DHA)

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