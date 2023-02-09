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İstanbul’da motosikletliler öğleden sonra trafiğe çıkabilecek

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle, trafiğe çıkışları yasaklanan motosikletliler, elektrikli scooter kullanıcıları ve motokuryelere bugün saat 13.30'dan sonra izin verileceğini açıkladı.

Yayınlanma: 12:05 - 09 Şubat 2023 Güncellenme:
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İstanbul’da motosikletliler öğleden sonra trafiğe çıkabilecek

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kıymetli Hemşehrilerim, bugün 13.30’dan itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilecektir. Kurallara riayet eden bütün kurum ve motosiklet sürücülerimize teşekkür ediyorum” dedi. (DHA)

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