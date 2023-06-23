İstanbul’u kana bulayacaktı

Türkiye'de eylem hazırlığındaki IŞİD'li terörist A.H. İstanbul'da yakalandı. Evinde bomba yapımında kullanılan malzeme ele geçirilen şüphelinin daha önce Türkiye'de yapılan terör saldırılarıyla ilgili araştırma yaptığı tespit edildi.

Habip ATAM

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Operasyon, TEM (Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü) ekiplerince gerçekleştirildi. Terör örgütü IŞİD'in faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yapan ekipler, yabancı uyruklu A.H. isimli şüphelinin “Yalnız Terörist” eylemi yapabileceği bilgisine ulaşıldı. Silahlı, canlı bomba ya da suikast eylemi yapabileceği değerlendirilen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

SİLAH VE BOMBA YAPIMINDA KULLANILACAK MALZEMELER

TEM ekipleri A.H.'yi Bahçelievler'de düzenlenen baskınla yakaladı. Şüphelinin adresinde yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ve bomba yapım aşamasında kullanıldığı değerlendirilen malzemeler, ele geçirildi. Şüpheliye ait dijital malzemelere de el konuldu.

BOMBALI TERÖR EYLEMİ VİDEOLARI

Şüpheliye ait dijital malzeme ve dokümanlar üzerinde yapılan incelemelerde; IŞİD'in terör örgütü üyelerinin eylem yapmaları için özel olarak hazırlandığı bomba yapımı ve saldırılara ilişkin eğitim videoları ile dokümanları incelediği tespit edildi. Ayrıca geçmiş dönemde Türkiye'de meydana gelen terör saldırılarıyla ilgili araştırmalarda bulunduğu anlaşıldı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

YALNIZ KURT EYLEMİ

Terör örgütünün yalnız kurt eylemi olarak ifade ettiği, saldırı biçimi, zamanı ve terör saldırısının yapılacağı yer, örgüt üyesi tarafından belirlenir. Daha önceden üst düzey yöneticilerden alınan talimat, “uygun görülen zamanda yalnız kurt eylemi yapın” talimatıdır. Bu eylemlerde terör örgütü üyelerine nokta hedefli talimatı verilmediği biliniyor.

İlginizi Çekebilir İstanbul merkezli IŞİD operasyonu: 7 gözaltı