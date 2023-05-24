İstanbul’un göbeğinde otelden çıkıp kamyonetin kasasına böyle doluştular…

Göçmenlerin yoğun olarak bulunduğu İstanbul Fatih’te, bir otelden çıkan çok sayıda kişinin otel önünde bekleyen kamyonetin kasasına bindiği görüldü.

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Türkiye'deki göçmen sorunu gündemdeki yerini korurken, göçmenlerin yoğun olarak bulunduğu İstanbul Fatih'te dikkat çeken bir görüntü kaydedildi.

Fındıkzade'deki bir otelin önüne yanaşan bir kamyonete, otelden sırt çantalarıyla çıkan yaklaşık 20 kişi, kamyonetin kasasında bindiği görüldü. Kamyonetin kasasının dolmasıyla kamyonet hareket etti.

“ALELACELE KAMYONETE BİNDİLER”

O anları cep telefonuyla kaydederek SÖZCÜ Whatsapp Haber Hattı'na ulaştıran bir vatandaş, “Otelin önüne yanaşan kamyonete birden sırt çantaları bulunan 20-30 kişi alelacele kamyonetin kasasına binmeye başladılar. Plakası görünmüyordu. Benim çektiğimi anlayınca hemen oradan uzaklaştılar. O otelde daha önce de böyle bir durum yaşanmıştı. Bu kişilerin göçmen olduğunu düşünüyorum. Nereye gittikleri konusunda ise her hangi bir bilgim yok.” dedi.

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