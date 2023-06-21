İşte liyakat: AKP’yi övdü koltuğu kaptı
Trabzon İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Burak Fettahoğlu’nun, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü olarak atanmasının ardından yerine müdür yardımcısı Evren Görmüş vekaleten görevlendirilmişti. 4 ay sonra Görmüş’ün yerine din öğretiminden sorumlu müdür yardımcısı Ahmet Bektaş atandı. Bektaş’ın sosyal medya hesabındaki siyasi paylaşımları dikkat çekti.
Trabzon İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Burak Fettahoğlu'nun Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne atanmasıyla müdür yardımcısı Evren Görmüş, vekaleten İl Milli Eğitim Müdürü olarak görevlendirilmişti.
11 Mart 2023 tarihindeki görev değişiminin ardından 4 ay geçtikten sonra Milli Eğitim Müdürlüğü Din Öğretimi Bölümü'nden sorumlu müdür yardımcısı ilahiyatçı Ahmet Bektaş, Görmüş'ün yerine yine vekaleten atandı.
CUMA VE BAYRAM NAMAZLARINI FUTBOL MÜSABAKASINA BENZETTİ
Milli Eğitim Müdürlüğü'ne atanan ilahiyatçı Bektaş'ın sosyal medya hesabında AKP'yi ve AKP'li siyasetçileri destekleyen paylaşımları dikkat çekti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştiren yazılar da paylaşan Bektaş, İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesini “Hadi Bismillah, Hayırlı olsun. Şimdi sıra bu sözleşmeye dayanarak oluşturulan yıkıcı yapıların değişmesinde…” ifadeleriyle destekledi.
Cuma ve bayram namazlarını futbol müsabakasına benzeten yeni Milli Eğitim Müdürü Bektaş’ın ‘Cuma ve bayram namazları 11 e 11 takım halinde kılınamaz mı?' önerisinde bulunduğu ortaya çıktı.