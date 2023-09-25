İstiklal saldırısı davasında 3 tahliye
İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin öldüğü, 99 kişinin yaralandığı bombalı terör saldırısına ilişkin 36 sanıklı davada mahkeme, 3 sanığa suçlarının vasfı değiştiği gerekçesiyle tahliye kararı verdi.
İstiklal Caddesi’nde 13 Kasım 2022’de gerçekleştirilen bombalı saldırıda 6 kişinin yaşamını yitirmiş , 99 kişi ise yaralanmıştı.
Terör saldırısında bombayı bırakan Ahlam Albashır’ın da aralarında bulunduğu 36 sanığın yargılanmasına devam edildi. Davada, 27 tutuklu sanıktan 3’ü tahliye edildi.
Sanıklar Mesut Hesso, Muhammed Şiho ve Zekeriya Muhammed Şemmuni’ye suçlarının vasfı değiştiği gerekçesiyle yurtdışına çıkış yasağı konularak tahliyelerine karar verildi. Davada Ahlam Albashır ile birlikte toplam 24 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi .