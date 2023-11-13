İstiklal’deki bombalı saldırı davasında flaş karar
İstiklal Caddesi’nde 6 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin 36 sanığın yargılandığı davada 24 tutuklu sanıktan 6'sı tahliye edildi.
İstanbul İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım 2022'de bir bankın üzerine bırakılan bombanın patlaması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 99 kişi de yaralandı.
Saldırının ardından başlatılan soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 24 tutuklu 36 sanığın yargılanmasına bugün devam edildi. Duruşmada tutuklu sanıklardan 6’sının tahliye edilmesine karar verildi.
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