İYİ Parti seçim standına saldırı

İYİ Parti Esenler İlçe Başkanlığı’nın Esenler Cumhuriyet Meydanı'nda kurduğu seçim standı dün akşam saatlerinde bir grup tarafından saldırıya uğradı. İYİ Parti Esenler İlçe Başkanı Ömer Kara, saldırının AKP’li Esenler Belediyesi’nin sivil zabıta ekipleri tarafından gerçekleştirildiğini belirtti.

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İYİ Parti Seçim Kampanyasından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Buğra Kavuncu, İYİ Parti Esenler İlçe Başkanlığı'nın seçim standına bir grup tarafından saldırıldığını duyurdu.

“SALDIRILAR, ENGELLEMELER BİZİ YILDIRAMAZ”

Saldırının ardından çekilen fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Kavuncu, “Saldırılar, engellemeler bizi yıldıramaz. İYİ Parti Esenler teşkilâtımızın her bir üyesine geçmiş olsun. #Korkmuyoruz.” ifadelerini kullandı.

“ONLAR KORKUYOR BİZ KORKMUYORUZ”

Saldırıya ilişkin SÖZCÜ'ye konuşan İYİ Parti Esenler İlçe Başkanı Ömer Kara ise saldırının Esenler Belediyesi zabıta ekiplerince gerçekleştirildiğini belirterek, şunları söyledi:

“Saldırının herhangi bir nedeni yok. Esenler Belediye Başkanı kendisini Esenler'in sahibi, her şeyin üstünde bir güç olduğunu sanarak, bizleri sindirmeye çalışıyor.

Esenler Belediyesi Zabıta destek hizmetlerini milis güç olarak kullanmaya başlaması bunun bir göstergesi.

Onlar korkuyor, biz korkmuyoruz. Seçim çalışması yapmamızı istemiyorlar. Kısacası kaybetme korkusuyla saldırmaya başladılar. Malum bu tür olayların önünü açan bir Cumhurbaşkanımız var.”

Olayın büyümesine izin vermediklerini belirten Kara, “Zaten bunların amacı, bu tür olaylarla gerginlik çıkarmak. Bunu bildiğimizde olayın mağduru biziz ama olayı sakinleştiren yine biziz.” Dedi.

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