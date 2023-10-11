İYİ Parti’de seçim çatlağı: İl Başkanı 50 kişiyle istifa etti

İYİ Parti Elazığ İl Başkanı Servet Gürgözeler, merkez ilçe başkanı Aygün Akgül yönetim kurulu yönetimi ve Sivrice ilçe yönetimi olmak üzere 50’ye yakın kişi seçimlere tek başına girilme kararı sonrasında partisinden istifa etti.

Evren DEMİRDAŞ

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İYİ Parti'nin yerel seçimlere tek başına girme kararı almasını doğru bulmadığını belirten Ankara İl Başkanı Faruk Köylüoğlu’nun istifası sonrası, İYİ Parti Teşkilatlandırma Başkanı Buğra Kavuncu, “Ya istifa edin, ya genel merkez alacak” demişti.

Bu gelişmelerin ardından dün İYİ Parti Elazığ'da, aralarında il ve ilçe başkanının olduğu art arda istifalar geldi. İYİ Parti Sivrice ilçe başkanı Muhammet Özdemir ve yönetimi istifanın ardından Zafer Partisi’ne katıldı.

“LÜZUM ÜZERİNE İSTİFA EDİYORUZ”

İYİ Parti Elazığ İl Başkanlığı tarafından yapılan duyuruda “İYİ Parti İl Başkanı olarak yürüttüğümüz görevimizden, gördüğümüz lüzum üzerine Merkez İlçe Başkanımız Aygün Akgül ve yönetim kurulu üyelerimiz ile birlikte istifa ediyoruz. Kamuoyuna duyurumuzdur” denildi.

İYİ PARTİ ELAZIĞ'DA TOPLU İSTİFA

Edinilen bilgiye göre İYİ Parti Elazığ'da “Yerel seçimlere tek başına girilmesi kararı” na tepki olarak il başkanı Servet Gürgözeler dahil olmak üzere istifa eden partili sayısı 50'yi buldu.

İYİ Parti Elazığ İl Başkanı Servet Görgözeler SÖZCÜ’ye, istifasına ilişkin yarın geniş bir açıklama yapacağını söyledi