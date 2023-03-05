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İYİ Partili Paçacı’dan Ersan Şen açıklaması

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, hukukçu profesör Ersan Şen'in cumhurbaşkanı adaylığı için, "Sadece televizyonda izledik. Bir görüşmemiz olmadı" dedi.

Yayınlanma: 14:03 - 05 Mart 2023 Güncellenme:
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İYİ Partili Paçacı’dan Ersan Şen açıklaması

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, parti genel merkezinin girişinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Paçacı, cumhurbaşkanlığı adaylığı için hukukçu Ersan Şen ile görüşme konusunun sorulması üzerine, “Henüz bir şey bilmiyoruz. Sadece televizyonda izledik. Bir görüşmemiz olmadı” diye yanıt verdi. (DHA)

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