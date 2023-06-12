İYİ Parti’den kongre ve Akşener mesajı

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener’in, partinin GİK üyeleri ile gerçekleştirdiği toplantıya ilişkin konuştu. 24 Haziran 2023 Cumartesi günü Ankara ATO Congresium’da 3. Olağan Büyük Kurultayı gerçekleştireceklerini belirten Zorlu, “İYİ Parti ailesi bu büyük buluşmada liderimiz Sayın Meral Akşener’in etrafında kenetlenerek ülkemizin içine sokulduğu çıkmazdan kurtuluşu ve yeni yol haritasını müjdeleyecektir” dedi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, genel merkez ek binada bugün düzenlenen toplantıda, partinin Genel İdare Kurulu Üyeleri ile bir araya geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İYİ Parti Sözcüsü ve Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, toplantıda; seçim sonrası gelişmeler ve yaklaşan “Büyük Kongre” hakkında görüş alışverişinde bulunulduğunu belirtti.

İYİ PARTİ 3. OLAĞAN KURULTAYI 24 HAZİRAN'DA

24 Haziran 2023 Cumartesi günü Ankara ATO Congresium'da 3. Olağan Büyük Kurultayı gerçekleştireceklerini belirten Zorlu, “İYİ Parti ailesi bu büyük buluşmada liderimiz Sayın Meral Akşener'in etrafında kenetlenerek ülkemizin içine sokulduğu çıkmazdan kurtuluşu ve yeni yol haritasını müjdeleyecektir” dedi.

“İYİ PARTİ ‘BEN' DEĞİL ‘BİZ' OLABİLMENİN ADRESİDİR”

“Bu süreçte bizi birbirimize düşürmeye çalışanlara, yolumuza tuzak kuranlara ve şahsi çıkarlarını gözetenlere karşı tüm teşkilatlarımızla birlikte ve dimdik duracağız” vurgusu yapan Zorlu, “Unutulmamalıdır ki, nice engellere, elektriği kesilen salonlara, hakaret ve tehditlere karşı durarak bugünlere ulaşan cesurlar hareketi ‘Ben' değil ‘Biz' olabilmenin adresidir. İYİ Parti tüm mensuplarıyla, Türkiye'nin umudu ve Milletinin sesi olan Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener önderliğinde iktidar hedefine çok daha güçlü adımlarla ilerleyecektir” açıklamasında bulundu.

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