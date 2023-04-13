İzmir açıklarında 4 günde 181 göçmen kurtarıldı

Son 4 günde İzmir'e bağlı farklı ilçelerin açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen 181 göçmen kurtarıldı; yurt dışına kaçmaya çalışan 100 kişi de yakalandı.

Mustafa SARIİPEK

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İzmir'in Dikili ve Çeşme ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen 181 göçmen kurtarılırken, Karaburun, Selçuk ve Foça ilçelerinden yurt dışına kaçmaya çalışan 100 kişi de yakalandı. Kurtarma operasyonlarının en çoğu Dikili’de gerçekleşti.



7-11 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen ve toplamda 181 kişinin kurtarıldığı operasyonların büyük bölümü Dikili açıklarında gerçekleşti ve bu operasyonlarda 148 kişi kurtarıldı. Çeşme ilçesi açıklarındaki bir başka kurtarma eyleminde Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 33 düzensiz göçmen kurtarıldı.

DİKİLİ'DE KURTARILANLAR

* 07 Nisan tarihinde saat 06.50'de, Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 25 düzensiz göçmen kurtarıldı.

* 07 Nisan tarihinde saat 08.00'de, lastik bot içerisinde Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 19 düzensiz göçmen kurtarıldı.

* 08 Nisan'da saat 21.40'ta, Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 12 düzensiz göçmen kurtarıldı.

* 09 Nisan saat 07.45'te, Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 33 düzensiz göçmen kurtarıldı.

* 09 Nisan'da saat 08.15'te, Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 24 düzensiz göçmen kurtarıldı.

* 11 Nisan saat 05.35'te, Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen 2 can salı içerisindeki toplam 28 düzensiz göçmen kurtarıldı.

* 11 Nisan 07.55'te, Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 28 düzensiz göçmen kurtarıldı.

* 11 Nisan saat 14.30'da, Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen can salı içerisindeki 12 düzensiz göçmen kurtarıldı.

YAKALANAN DÜZENSİZ GÖÇMENLER

* 08 Nisan saat 00.10'da, İzmir'in Foça ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Gemisi tarafından hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 26 düzensiz göçmen yakalandı.

* 10 Nisan saat 07.15'te, İzmir'in Selçuk ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Gemisi ve Sahil Güvenlik Botu tarafından hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 29 düzensiz göçmen yakalandı.

* 11 Nisan tarihinde saat 22.50'de, İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Gemisi tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 45 düzensiz göçmen yakalandı.

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