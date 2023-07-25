İzmir’de iki farklı noktada aynı anda yangın çıktı
İzmir’in Menemen ve Kemalpaşa ilçelerinde aynı saatlerde orman yangını çıktı. Yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor.
İzmir'in Kemalpaşa İlçesi Hamzababa Mahallesi ile Menemen ilçesinin Aycacık Mahallesi’nde aynı saatlerde orman yangını başladı. Kemalpaşa Hamzababa Mahallesi’nde saat 14.06'da çıkan orman yangınına Orman Yangın Söndürme ekipleri kısa süre içinde ilk müdahaleyi yaptı.
Yangına ilk etapta 2 uçak, 5 helikopter, 13 arazöz, 6 su ikmal aracı ve bir dozerle müdahale edildi. Kısmen kontrol altına alınan yangındaki hava araçları Menemen yangınına kaydırıldı.
MENEMEN’DE YANGIN
Menemen Aycacık yangını ise saat 14.18'de başladı. Orman Bölge Müdürlüğü yetkililerinin verdiği bilgiye göre, yangına kısa sürede 2 uçak 1 helikopter, 6 arazöz, 2 su ikmal ve 1 dozer ile müdahale edildi.