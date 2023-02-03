İzmir’de patlayan trafo korku dolu anlar yaşattı

İzmir Çiğli'de bir oyun parkında sabah erken saatlerde patlayan trafo korkulu anlar yaşattı. İki mahallenin elektriğinin kesilmesine neden olan trafo patlamasına ait görüntüler an be an kaydedildi.

İlker KILIÇASLAN

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İzmir'in Çiğli ilçesine bağlı Balatçık Mahallesi sakinleri sabah erken saatlerde patlama sesiyle uyandı. Mahallenin oyun parkında bulunan trafo aniden alev aldıktan sonra patlamaya başladı.

Sabah saat 07.00 sıralarında yaşanan trafo patlamasını gören mahalle sakinleri durumu emniyet ve itfaiyeye bildirdi.

Yaklaşık 7 dakika boyunca süren patlama sonucunda olay yerine gelen itfaiye ekipleri trafoya müdahale ederek yangını söndürdü. Patlayan trafo sebebiyle iki mahallenin elektriğinin kesildiği bildirildi.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ PATLAMAYI KAYDETTİ

Trafonun yakınındaki bir erkek öğrenci yurdunda kalan üniversite öğrencisi Ömer Furkan Çelik (21) patlama anını videoya kaydetti. Sabah erken saatlerde patlama sesiyle uyandığını belirten üniversite öğrencisi Çelik yaşananları şöyle anlattı:

“Sabah saat 07.00 sıralarında patlama sesiyle uyandık. Önce ne olduğunu anlamadık. Birileri ateş mi ediyor sandık. Sonra balkondan baktığımızda trafonun patladığını gördük. Panikle bir taraftan video çekerken, bir taraftan da itfaiye ye haber verdik.

Mahalledeki herkes trafonun patlamasını seyrediyordu. İhbar ettikten 7 dakika sonra itfaiye ekipleri gelerek patlayan trafoya müdahale etti. Patlamanın etkisiyle hem bizim mahallenin hem de yanımızdaki mahallenin elektriği tamamen gitti.”