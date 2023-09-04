Kaçak kazı yapan Rus, jandarmaya yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde orman yangınlarını önleme amacıyla devriye gezen jandarma ekipleri, tarihi eser kazısı yapan Rusya Federasyonu vatandaşı D.A.’yı suçüstü yakaladı. D.A.’nın evinde yapılan aramada tarihi eser olduğu değerlendirilen çok sayıda sikke ve objeler ele geçirildi.

Latif SANSÜR

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Kuşadası'nın Güzelçamlı Mahallesi'nde orman yangınlarıyla mücadele amacıyla devriye gezen jandarma ekipleri, orman içinde dinleme ve gözetleme yaparken şüpheli bir kişiyi tespit etti.

Yapılan baskında dedektör ve kürek ile tarihi eser kazısı yaptığı anlaşılan Rusya Federasyonu vatandaşı D.A. suçüstü yakalandı.

EVİNDE ARAMA YAPILDI

D. A.'nın Davutlar Mahallesi'ndeki evinde yapılan aramada 34 adet çeşitli boyut ve şekillerde kabartmalı madeni sikke ile çok sayıda tarihi eser olduğu değerlendirilen obje ele geçirildi.

Eserler Aydın Müze Müdürlüğüne teslim edilirken, D.A. ise sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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