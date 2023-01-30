KADEM: Sanıkların hak ettikleri cezayı almaları için sonuna dek davanın takipçisi olacağız

Utanç davasının görüldüğü İstanbul Anadolu Adalet Saray’ı önünde açıklama yapan KADEM Hukuk Kurulu Başkanı Helin Görgül, “Toplumun vicdanını derinden yaralayan her olayda olduğu gibi bu önemli davada da yargılamanın en hızlı ve adil şekilde gerçekleştirilmesi, iddiaların aydınlatılması ve sanıkların hak ettikleri cezayı almaları için sonuna dek davanın takipçisi olacağız.” dedi.

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İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşındaki kızının evlendirilmesi ve cinsel istismara uğramasına ilişkin, baba Yusuf Ziya Gümüşel, anne Fatıma Gümüşel ve imam nikahlı evlendirildiği Kadir İstekli'nin yargılandığı davanın ilk duruşması İstanbul Anadolu Adalet Saray'ın başladı.

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) üyeleri, davanın görüldüğü adliyenin önünde basın açıklaması gerçekleştirdi.

“DAVANIN SONUNA DEK TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ”

KADEM Hukuk Kurulu Başkanı Helin Görgül, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Sanıkların, çocuğun cinsel istismarı, cinsel saldırı ve nitelikli cinsel saldırıyla suçlandığı davada mağdur can güvenliği sebebiyle 17 Ocak günü İzmir Ağır Ceza Mahkemesi'nde talimat yoluyla dinlenmişti.

Aile Bakanlığı'nın da müdahil olduğu bu davada bugün Türkiye'nin birçok yerinden baro temsilcileri, birçok sivil toplum örgütü temsilcileri katılmıştı.

Biz de müdahil talebinde bulunduk ancak müdahillik talepleri mahkeme tarafından kabul edilmedi. Sadece mağdur vekilinin davaya katılması kabul edildi ve Aile Bakanlığı'nın müdahilliği kabul görüldü. Bundan sonraki duruşmanın da kapalı olarak yapılması karar verildi.

Toplumun vicdanını derinden yaralayan her olayda olduğu gibi bu önemli davada da yargılamanın en hızlı ve adil şekilde gerçekleştirilmesi, iddiaların aydınlatılması ve sanıkların hak ettikleri cezayı almaları için sonuna dek davanın takipçisi olacağız.”

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