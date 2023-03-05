Kadınlar Kadıköy’de ‘hükümet istifa’ dedi

Kadıköy İskele Meydanı’nda toplanan kadınlar, İstanbul Sözleşmesi’nin uygulanması, kadın cinayetlerinin durdurulması ve çocuk istismarının önlenmesi çağrısında bulunarak, “hükümet istifa” sloganları attı.

Hakan KAYA

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Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ve Kadın Meclisleri'nin çağrısıyla kadınlar, saat 15.00'te Kadıköy İskele Meydanı'nda toplandı.

HÜKÜMET İSTİFA SLOGANLARI ATILDI

“Soracak hesabımız, yeniyi kuracak gücümüz var”, “Saray'ın yarattığı enkazdan birlikte kurtulacağız”, “Ölüm ve sömürü düzeninden hesap soralım”, “Kapitalizm enkazından yeni bir dünya yaratacağız” pankartları açan kadın grupları, “Kadın cinayetleri politiktir.” “Yaşasın kadın dayanışması” ve “hükümet istifa” sloganları atarak iktidara tepki gösterdi.

“AKP İKTİDARINA İTAAT ETMİYORUZ”

Kadınlar yaptığı açıklamada İstanbul Sözleşmesi'nin acilen tekrar uygulamaya sokulmasını isteyerek şu açıklamayı yaptı:

“Tarikat ve cemaatler eliyle kadınların, çocukların yaşamlarını gerici bir kuşatma altına alanlar, depremzede çocuklarla ilgili, evlatlık edinilen ve ‘depremzede çocuk ile evlenmekte bir sakınca yoktur' diyerek çocuk istismarını önünü açıyor.

Deprem bölgesine psikolojik destek için ilahiyatçı gönderip, çadırlara okuldan önce Kur ‘an kursu açıyor. Yaşamlarımız üzerinde kurulan bu kuşatmayı, tarikat ve cemaatleri sömürü ve şiddet yuvası olan her alanı reddediyoruz.

Baskı ve zor yoluyla kadınları susturmaya çalışan erkek egemen sisteme onun temsilcilerinden olan AKP iktidarına itaat etmiyoruz.”

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