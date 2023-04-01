Kadınlar meydanlardan haykırdı: 6284’e kadınların ihtiyacı var

Eskişehir'de kadınlar haklarının siyasi pazarlık malzemesi yapılmasını protesto etti. Demokratik Kadın Platformu üyeleri, "İstanbul Sözleşmesi'ne, 6284’e, Nafaka Hakkı’na kadınların ihtiyacı var" dedi.

Kemal ATLAN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

AKP’nin HÜDA PAR ile aynı masaya oturmasına tepki gösteren Eskişehir Demokratik Kadın Platformu, Hizbullah'ın siyasi kanadı olarak nitelediği HÜDA PAR'ın Meclis’e girmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

“SUSMUYORUZ, KORKMUYORUZ, İTAAT ETMİYORUZ”

Platform üyeleri, Tepebaşı ilçesinde İsmet İnönü Caddesi üzerindeki AVM önünde eylem yaptı. Kadınlar, 6284 Sayılı Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Yasası'na ve Nafaka Hakkına göz dikildiğini açıkladı.

Basın açıklamasına katılan kadınlar, ‘Kadın düşmanlarının Meclis’te yeri yok. 6284’ten Nafaka Hakkımızdan vazgeçmeyeceğiz’ yazılı pankart açarak, ‘Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz’, ‘Kararı geri çek, sözleşmeyi uygula’, ‘Katledilen kadınlar isyanımızdır’ sloganları attı.

Platform adına konuşan Pınar Çelik Arpacı, Türkiye’nin 2 yıl önce tek bir adamın imzasıyla, erkek şiddetine karşı kadınlara ve LGBTİ bireylere güvence sağlayan İstanbul Sözleşmesinden hukuksuzca çekildiğini belirterek, “Siyasi iktidar İstanbul Sözleşmesinden çekildiğinde; ‘Ama zaten 6284 Sayılı Yasa var, o kadınları korur’ demişti. Ama şimdi gözlerini 6284 Sayılı Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Yasası'na ve Nafaka Hakkına diktiler” diye konuştu.

“KADIN DÜŞMANLARI MECLİS’E GİREMEYECEK”

Seçim yarışının, ittifakların kadın düşmanlığı yarışına dönüştüğünü vurgulayan Arpacı, “Nafaka Hakkı ve 6284’ü hedef alanlar bir tarafta toplandı. AKP iktidarı, HÜDA PAR ve Yeniden Refah Partisi ile yaptığı ittifak pazarlığında kadınların yıllarca mücadele ederek kazandığı hakları masaya koydu. Bu masadaki odakların kadın düşmanı bir Taliban rejimi hayali var. 6284’ün kaldırılması, nafaka hakkının yok sayılması bu ittifaka girmenin şartı sayıldı. Başka bir masada ise İstanbul Sözleşmesi’nin adını anmamak yine bir ittifak şartına dönüştü. Hizbullah'ın siyasi kanadı olan HÜDA PAR’ın Meclis’e girmesi kabul edilemez. Hizbullah tarafından 1998'de kaçırılan ve 38 gün sorgulandıktan sonra domuz bağıyla öldürülen, İslamcı feminist yazar Konca Kuriş'e sözümüz var. Kadın düşmanları Meclis’e giremeyecek” ifadelerini kullandı.

“6284’E, NAFAKA HAKKI’NA KADINLARIN İHTİYACI VAR”

İstanbul Sözleşmesi’ni de geri alacaklarını belirten Pınar Çelik Arpacı şunları söyledi:

* Bizler kadınlar, çocuklar, LGBTİ+lar için eşitlik ve özgürlük mücadelesi verirken, onlar ittifaklarını 6284’ün kaldırılması üzerine kuruyor. Bizden çaldıklarınızla kurduğunuz saraylarınızda yaşamlarımız hakkında ahkam kesemezsiniz! İstanbul Sözleşmesi’ne, 6284'e, Nafaka Hakkı'na kadınların ihtiyacı var.

* Bu nedenle bir kez daha isyanın sesini yükseltiyoruz. Hayatlarımızdan, mücadelemizden, birbirimizden vazgeçmiyoruz. İstanbul Sözleşmesi’ni geri alacağız.

* İstanbul Sözleşmesi bir gecede tek adamın kararıyla feshedildiğinden beri en az 600 kadın ve LGBTİ+ katledildi. Kadınları, LGBTİ bireyleri şiddetin ortasında korumasız bırakan erkek iktidar, erkekleri cezasızlıkla ödüllendiriyor.

* Bu kadın düşmanı ittifak Nafaka Hakkını, 6284'ü tartışmaya açarak yeni cinayetleri azmettiriyor. Bizim özgürlüğümüzün tek yolu kadın düşmanlığıyla yükselttiğiniz erkek iktidarınızı yıkmaktan geçiyor. Yaşamak için İstanbul Sözleşmesi’ne, 6284'e, Nafaka Hakkına sahip çıkıyoruz. Biliyoruz ki biz ancak birbirimizi ve haklarımızı savundukça güçlüyüz.

İlginizi Çekebilir İran yargısından kadınlara başörtüsü tehdidi