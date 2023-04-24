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Kafası otomobil jantına sıkışan köpeği ekipler kurtardı

Ordu'da kafası otomobil jantına sıkışan köpek yavrusu ekiplerce kurtarıldı.

Yayınlanma: 12:42 - 24 Nisan 2023 Güncellenme:
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Perşembe ilçesine bağlı Efirli Mahallesi’nde, Gülderen Özsoy’a ait köpek yavrusunun başı, bahçede park halindeki otomobilin jantına sıkıştı.

Kendi imkanlarıyla köpeği bulunduğu yerden çıkaramayan Özsoy, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Eve gelen ekipler, yürüttükleri çalışmayla köpeği kurtardı. Sağlık durumu iyi olan köpek sahibine teslim edildi. (AA)

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