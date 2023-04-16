Kaftancıoğlu, AKP’nin reklam filmine dikkat çekti: Manidar
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda AKP’nin reklam filmine vurgu yaptı. Kaftancıoğlu, “AKP’nin reklam filmi aslında ülkemizde yaşanan tam da benzer durumların yaşanmasının altında yatan zihniyeti göstermesi açısından manidar” ifadelerini kullandı.
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Twitter hesabından paylaşımda bulundu. AKP'nin reklam filmine vurgu yapan Kaftancıoğlu paylaşımında, şunları kaydetti:
“Adını hatırlayamadığım bir film izlemiştim. Adam sevdiği kadını öldürmekle kalmayıp fırında pişirip yiyordu. Mahkemede hakim ‘neden yaptın?' diye sorunca ‘çok seviyordum o nedenle' diyordu.
AKP'nin reklam filmi aslında ülkemizde yaşanan tam da benzer durumların yaşanmasının altında yatan zihniyeti göstermesi açısından manidar.
Ne yaparsa yapsın ‘sevdiğinden vazgeçme’ anlayışı ve dayatması kadın cinayetlerinin ve toplumsal travmaların ana sebebidir.
Buraya kadar düşmüşler demiyorum zaten buradaydılar. 28 gün kaldı #HepBirlikte değiştireceğiz!”