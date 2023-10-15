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Kağıt deposunda korkutan yangın

İstanbul Sarıyer'de Ayazağa Mahallesi'nde kağıt deposunda yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Yayınlanma: 11:58 - 15 Ekim 2023 Güncellenme:
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istanbul Sarıyer yangın
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