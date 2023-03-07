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Kahramanmaraş’ta 4.5 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasathanesi verilerine göre saat 12.40'da merkez üssü Kahramanmaraş'ın Akgümüş-Andırın bölgesi olan 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 

Yayınlanma: 12:54 - 07 Mart 2023 Güncellenme:
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Kahramanmaraş’ta 4.5 büyüklüğünde deprem

Ayrıntılar geliyor….

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