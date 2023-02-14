Kahramanmaraş’ta depremzedeler için geleneksel Kırgız çadırları kuruluyor

Kırgızistan Afet Bakanlığı tarafından Kahramanmaraş'ta depremzedeler için geleneksel Kırgız çadırları kurulmaya başlandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kırgızistan Afet Bakanlığı, Kahramanmaraş’ta depremzedelerin barınması için geleneksel çadırları kurmaya başladı.

Kahramanmaraş Millet Bahçesi içerisine kurulan Bozui adı verilen geleneksel Kırgızistan çadırları yağmur, kar ve güneşten etkilenmiyor ve kışın içerisi sıcak, yazın da serin oluyor. Yaklaşık yarım saat içerisinde kurulabilen çadırların aynı zamanda üst kapaklarının açılması sonucu içerisine güneş giriyor.

İstanbul Kırgızlar Dostluk ve Kültür Derneği Başkanı Tuygun Ergeş, “Bu çadırların özelliği istenildiği gibi sökülüp takılabilen bir çadır. Bunlar geleneksel çadırlardır. Kışın sıcaktır, yağmur, kar yağdığında geçirmez. Yazın da serinliğini korur. Genelde içerisinde bir aile rahatlıkça kalabilir. 15-20 kişi içerisinde kalabilir. Bunlar ortalama 5 metre çapında. Şu ana kadar yaklaşık 60 çadır kuruldu. Akşam saatlerine kadar 120 çadır kurulur” dedi. (DHA)

İlginizi Çekebilir İspanyol ekip enkazdan çıkardıkları depremzedeleri ziyaret etti