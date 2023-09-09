Kahramanmaraş’ta kamyon cenaze namazı kılanların arasına daldı

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde, freni boşalan kamyonun cenaze namazı için toplananlara çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.

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Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesi Darıovası Mahallesi’nde korkunç bir kaza meydana geldi.

Darıobası Mahallesi’ndeki Davut Avan’ın cenazesi için Kavaklı Mezarlığı’nda tören düzenlendi.

Törene katılmak için halkın toplandığı sırada, Kahramanmaraş-Andırın kara yolundan gelen bir kamyon kalabalığın arasına daldı.

Kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi yönlendirildi. Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer “Şu an için 5 can kaybımız, 25 yaralımız var. Yaralılarımız arasında hayati tehlikesi olan vatandaşlarımız da söz konusu.” açıklamasında bulundu.

Freni boşaldığı belirtilen kamyonun çarpması sonucu olay yerindeki bazı araçlarda da kaza nedeniyle hasar oluştuğu da kaydedildi. (DHA – AA)