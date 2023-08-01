Katliam gibi kazanın tanığı konuştu: Şoför uyudu

Kars'ta 8 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi de yaralandığı katliam gibi kazadan yaralı kurtulan Sinan Kırıktaş kazdan saniyeler önce yaşananları anlattı. Şoförün uyuduğunu dile getiren Kırıktaş "'Ağabey, ağabey' dedim. Kafasını kaldırdı. O panikle sağ sol yapayım derken viyadükten aşağı uçtuk" dedi.

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Bursa’dan, Kars’a gelmek için yola çıkan Murat Yıldız yönetimindeki Turgut Reis firmasına ait yolcu otobüsü, önceki gün Sarıkamış ilçesinde Karakurt Viyadüğü’nden düştü.

Yaklaşık 50 metre yükseklikten uçuruma yuvarlanan otobüsteki 8 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi de yaralandı.

Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri defnedilirken, yaralılardan 11’i tedavilerinin ardından taburcu oldu. 1’i yoğun bakım olmak üzere 11 yaralının ise tedavileri sürüyor.

YARALI KURTULDU, KAZA ANINI ANLATTI

Ankara’dan annesi ve yeğenleriyle Kars’a gelmek için otobüse bindiğini ifade eden Sinan Kırıktaş, otobüs şoförünün uyuduğunu söyledi. Kırıktaş, kaza anını ise şu sözlerle anlattı:

“Önden üçüncü sıradaydık biz. Sağ taraftan, sağ baş 1-2-3… 8-9-11-12 numaralı koltuklardaydık. Ben uyumuyordum. Annem ve yeğenlerim uyuyordu. Şoför uyuyakaldı. Bir anda ‘ağabey, ağabey’ dedim. Kafasını kaldırdı. O panikle sağ sol yapayım derken viyadükten aşağı uçtuk.

Sırayla, peyderpey takla attıkça her birimiz camlardan bir yere savrulduk. 5 ya da 6’ncı taklada ben camdan fırladım. İlkinde yeğenim sağ elimdeydi, sağ kolumdan tutup kaporta çarpıp cam patlayınca sağ bileğimle tutmayı bıraktım yavaşça, ondan sonra zaten bir tek ona zarar gelmedi. Onun dışındakiler de peyderpey biz rampanın aşağısına kadar gittik. Buna da şükür iyiyiz yani. Camdan fırladık o şekilde kurtulduk.

Hatırlamıyorum, o takladan sonra gözlerim kamaştı, gözlerimi hiç kapatmadım. Annemi bileğinden tutuyordum. Annemin kaburgasında kırık var, ufak tefek ağrıları var iyi ama çok şükür, o kurtuldu. Kardeşimin çocuğunun biri kurtuldu. Biri de üniversite hastanesinde kolunda ve sağ bacağında kırık var. Benim de sağ omuzunda kırıklar var” (DHA)

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