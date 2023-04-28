Kayyum belediye, CHP’nin seçim bürosu önünde yol çalışması başlattı

Şırnak’ın Cizre ilçesi Dağkapı Mahallesi’nde CHP’nin açtığı seçim bürosu önünde bir gün sonra Kaymakamın kayyum olarak yönettiği Cizre Belediyesi tarafından yol çalışması başlatıldı.

Evren DEMİRDAŞ

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Şırnak'ın kayyum tarafından yönetilen Cizre belediyesi, CHP'nin seçim bürosu önünde yol çalışması başlattı. 24 Nisan'da seçim bürosu açılışı için izin veren Cizre Kaymakamlığı’nın bir gün sonrasında iCHP seçim bürosu önünde yol çalışmasına başlaması tepki çekti.

CHP'Lİ CİZRELİ'DEN KAYYUM'A TEPKİ

Adil bir seçim için çağrılarda bulunmalarına rağmen 14 Mayıs'a yaklaştıkça çeşitli engellemelerle karşılaştıklarını belirten CHP Şırnak Milletvekili adayı Botan Cizreli, konuyla ilgili açıklamasında şunları söyledi:

“Şu anda Dağkapı Mahallesinde bulunan seçim büromuzdayız. Bu büronun açılacağına ilişkin duyurumuzu kaymakamlığa bildirdik ve ‘uygundur' şeklinde geri dönüş aldık. 24 Nisan'da seçim büromuza kaymakamlık onay vermiş 25'inde ise akşam vakti buraya gelerek bantlar çekerek yol çalışması başlatmıştır.

Seçme ve seçilme hakkını yok sayan kayyum kararıyla belediyemizin başına atanan kaymakam hanıma bazı sorular sormak istiyorum. Eğer bu yol çalışması daha önce planlandıysa neden bize bildirilmedi?

“DEVLET ADABINA YAKIŞIYOR MU?”

Buraya gönderdiğiniz iş makinalarının asılan bayraklarımıza zarar vereceğini bilmiyor musunuz? Seçim döneminde propaganda özgürlüğümüze bir kısıtlama değil midir? Yol çalışmasıyla kaldırdığınız toz ile CHP'nin politikalarını öğrenmek isteyen Cizrelileri engelleyeceğinizi mi zannediyorsunuz?

Cizre'den Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na rekor oy çıkacağını bildiğiniz için çalışmalarımızı sekteye uğratmaya mı çalışıyorsunuz? Belediyeyi bu şekilde yönetmek devlet adabına yakışıyor mu?

Hangi engeller karşımıza çıkarsa çıksın seçim bürolarımızı terk etmeyeceğimizi tüm hemşerilerimize bildirmek istiyorum. Bu ilkel engellemelere karşı tepkisini göstermek için tüm Cizrelileri seçim bürolarımıza bekliyoruz”

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