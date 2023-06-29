Kendisini cinsel istismarla suçlayan gelinini öldürdü

Karabük'te kendisini cinsel istismarla suçlayan ve hapse girmesine neden olan gelini, oğulları ve eşini öldürmek için eve gizlice giren Tarık Ç., tabancayla gelinini öldürüp olay yerinden kaçtı.

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Karabük’te gelini tarafından cinsel istismarla suçlanan ve bu nedenle ceza evine giren Tarık Ç. geçtiğimiz hafta tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

Tarık Ç., tahliye edilmesinin ardından eşi G.Ç., oğulları S.Ç ve M.Ç ile gelini Karbeyaz Ç.’nin (19) yaşadığı Yeni Mahalle Gazi Caddesi’ndeki eve gitti.

BALKONDAN İÇERİ GİRDİ, GELİNİNİ VURUP KAÇTI

Müstakil binanın 3. katındaki daireye tırmanarak balkondan içeri giren Tarık Ç., hapse girmesinden sorumlu tuttuğu ailesiyle tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olayda Tarık Ç., tabancayla ateş ederek gelinini yaraladı.

Evdekilerin müdahale ederek etkisiz hale getirdiği zanlı, daha sonra olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaptığı kontrollerde Karbeyaz Ç.’nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

HEPSİNİ ÖLDÜRMEYE GİTMİŞ

Polisin bir süre sonra yakaladığı Tarık Ç. emniyetteki işlemleri sürüyor. İfadesinde, yaklaşık 3 ay önce S.Ç. ve Karbeyaz Ç. ile düğün meseleleri nedeniyle aralarında sıkıntı yaşandığını öne süren zanlı, iftira atarak cezaevine girmesine neden olduğunu iddia ettiği oğlu ve gelini ile kendi eşini öldürmek maksadıyla ikamete gittiği anlattı.

Tarık Ç’nin ifadesinde, tabancayla gelinini vurduktan sonra yaşanan arbededen yararlanarak kaçtığını anlattığı öğrenildi.

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