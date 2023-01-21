Kılıçdaroğlu: İlk 24 saat içerisinde İstanbul Sözleşmesi’ni uygulamaya koyacağız

CHP Kadın Kolları, son bir yılda 110 bin yeni kadın üyeyi partiye kazandırdı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Kadın Kolları’nın 'YaşamHak' projesi kapsamında yeni kadın üye Gülender Kan’ı makamında kabul etti. Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde kadın cinayetlerini durduracak adımları atacaklarının altını çizdi. Kılıçdaroğlu, "İlk 24 saat içerisinde İstanbul Sözleşmesi’ni uygulamaya koyacağız" ifadelerini kullandı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'ye Muğla'dan katılan 110 bininci yeni kadın üye Gülender Kan'ı makamında ağırladı. Görüşmeye Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Kadın Kolları Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Nurşen Balcı, Muğla İl Kadın Kolu Başkanı Aysun Korkut eşlik etti.

“KADIN KATİLLERİNE CEZA İNDİRİMİNİ KALDIRIN”

Gülender Kan CHP ailesine katılma sürecini Kılıçdaroğlu'na şu sözlerle anlattı:

“2013 yılında yüreğimize ateş düştü. 26 yaşındaki kızım, gözümün bebeği Sedef Berberoğlu, ayrı yaşadığı eşi Lütfü Sefa Berberoğlu tarafından öldürüldü. Katil, kızımın yanında bulunan ve yaşı daha 18 olan Abdullah Tekin'i de öldürdü. Yanlarındaki Okan Duran ise kaçarak kurtulmuştu. Kızımın ölümünün ardından torunumla baş başa kaldım. Sonrasında yargılama süreci başladı.

Mahkeme, katile önce kızımı öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet, Abdullah Tekin'i öldürmekten müebbet ve bir kişiyi öldürmeye teşebbüsten 14 yıl hapis cezası verdi. Sonrasında ‘ceza indirimi' istediklerini öğrendim. Yeniden görülen duruşmada, katile kızımı öldürmekten aldığı cezada ‘tahrik indirimi' uygulandı. Yetmedi ikinci kez ceza indirimi aldı.

Bu neyin indirimi? 26 yaşına kadar büyüttüğüm tek evladımı kaybetmişim, katile indirim veriliyor. Bu arada, davalar sürerken CHP Kadın Kolları'nın YaşamHak projesini gördüm. Yaşamını yitiren kadınların davalarına katılıyor ve mağdur ailelere destek oluyorlardı. CHP İl Kadın Kolu Başkanı'na ulaştım. Kızımın duruşmalarına katılmalarını istedim. Ben aradıktan sonra hemen geldiler, Adliye'de hep yanımda oldular. Ben de sonra CHP'ye üye oldum.”

KILIÇDAROĞLU'NDAN TEK TALEBİ VAR

Yeni kadın üye Kan, “Sayın Kılıçdaroğlu, sizden tek ricam var; katillere verilen indirimleri kaldırın. Ciğerim yanmış, torunum annesiz kalmış, ne indirimi uygulanıyor? Sadece ben değil, evlatları cinayete kurban giden bütün annelerin talebi bu. Kadın cinayetlerinde katillere en ağır ceza verilsin!” dedi.

HAKKI, HUKUKU VE ADALETİ SAĞLAMAK İÇİN GELİYORUZ!

Yeni kadın üyeyi dinleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde kadın cinayetlerini durduracak adımları atacaklarının altını çizdi. İktidara geldiklerinde haksız, hukuksuz ve adaletsiz uygulamaları bitireceklerini belirten Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

“İlk 24 saat içerisinde İstanbul Sözleşmesi'ni uygulamaya koyacağız. Kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarı davalarına bakan özel mahkemeler olacak. Suçlular hak ettikleri cezaları alacak!”

“BU ÜLKEDE KADIN OLMAK ZOR KADIN ÖLMEK KOLAY”

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ise YaşamHak projesi kapsamında mağdur kadınlara, Aile Destekleri Sigortası kapsamında da yoksul kadınlara ulaşmaya devam edeceklerini söyledi.

Nazlıaka, “Bu ülkede kadın olmak zor, kadın ölmek kolay! 444 82 85 numaralı alo şiddet hattımız sayesinde en az 15 bin kadının hayatına birebir dokunduk. Karakollarda, hastanelerde şiddet mağduru kadınların yanında olduk, duruşma salonlarında mağdur aileleri yalnız bırakmadık. Acıyı azaltmak ve kadına yönelik şiddeti önlemek için dayanışmayla mücadeleyi büyütüyoruz. Az kaldı. İlk seçimlerden sonra kadınlar yaşayacak, katiller cezalandırılacak” dedi.