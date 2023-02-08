Kılıçdaroğlu: Keşke daha ilk gün askerler tümüyle seferber edilebilseydi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu deprem bölgesi Hatay'ı ziyaret etti. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'tan bilgi alan ve depremzedeleri dinleyen Kılıçdaroğlu, "Maalesef bizim arzu ettiğimiz miktarda merkezi hükümetin bir çalışması olmadı. Bu gerçekten üzüntü verici. Keşke daha ilk gün askerler tümüyle seferber edilebilseydi" dedi.

Can ÇAPAR

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem felaketinden etkilenen Antakya'da Hatay Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi, Samandağ İlçe Jandarma Komutanlığı ve Arsuz'a giderek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı ve depremzede vatandaşlar ile bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu’na, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de eşlik etti.

“HİPOTERMİDEN İNSANLAR HAYATINI KAYBEDEBİLİR”

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP liderine, kentteki gelişmelere ilişkin şu bilgileri aktardı:

“Büyük bir badire atlattık. Gerçekten büyük bir afet atlattık. Yaraları sarmaya çalışıyoruz ama kırsala yayılmış ve Hatay’ın her noktasında 2 bin civarında binamız yıkılmış durumda. Çalışanlarımızda da kayıplarımız çok.

Arkadaşlarımız gerçekten zor şartlar altında çalışıyor. 2 bin enkazı kaldırmak gerçekten çok güç. Elle çalışsanız gücünüz yetmiyor, iş makinesiyle çalışsanız eğer (iş makinesini kullanan) insanların birikimi yoksa insanların hayatını kaybetmesine sebep olabiliyor. Hipotermiden insanlar hayatını kaybedebilir. O nedenle geceler çok kritik.”

“ASKERLER TÜMÜYLE SEFERBER EDİLMELİYDİ”

“Burada gelip gerçeği gördük” diyen Kılıçdaroğlu, “Maalesef bizim arzu ettiğimiz miktarda merkezi hükümetin bir çalışması olmadı. Bu gerçekten üzüntü verici. Keşke daha ilk gün askerler tümüyle seferber edilebilseydi. Daha ilk gün vinçler konusunda herkes gereğini yerine getirebilseydi, bu konuda gerekli talimatlar verilebilseydi. Bunların olmadığını, sıkıntıları biliyoruz. Bunu bizzat gördük, bizzat yaşadık, vatandaştan dinledik” ifadelerini kullandı.

“SÜRATLE BÖLGELERE ULAŞILMASI GEREKİYORDU”

Deprem bölgelerine yardım göndermek isteyen CHP’li belediyelerin engellendiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, “Eğer engellenmeseler, düşündüğünüzden çok daha büyük yardımı size göndereceklerdi, gönderiyorlar da zaten. Bazen araçları yolda durduruluyor, bazen ‘Hayır bunu göndermeyin, başka bi yere gönderin’ diye talimatlar geliyor. Gönlümüzde yatan, Türkiye’nin afet bölgesi neresiyse sağlıklı bir koordinasyon yapılması. Bu çerçevede kurtarma ekiplerinin süratle bölgelere ulaşması gerekiyordu” şeklinde konuştu.

“BUNLARIN OLMADIĞI ORTAMDA KAOS OLUR”

Mevsimin kış olmasının ayrı bir sorun olduğuna dikkat çeken Kılıçdaroğlu, “O sorun üzerinde de durmak gerekiyor. Türkiye’nin deprem bölgesinde olduğu biliniyordu. İktidarın bu gerçeği bilerek plan, program yapması gerekirdi. Devleti yönetmek bunu gerektirir. Bunların olmadığı ortamda kaos olur tabii” açıklamasında bulundu.

“İLGİLENEN KİMSE YOK”

Kılıçdaroğlu ardından depremzedelerle konuştu, bir vatandaş 8 akrabasının enkaz altında olduğunu belirterek, “Hiçbir arama kurtarma çalışması yok. İlgilenen kimse yok” diyerek yardım talep etti.