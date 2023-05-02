Kılıçdaroğlu: Söz veriyorum herkes kimliği ile şeref duyacak

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Ağrı'da vatandaşlara seslendi. Kılıçdaroğlu, "Hiç merak etmeyin ne pahasına olursa olsun bu ülkeye hakkı, hukuku ve adaleti getireceğim. Söz veriyorum 85 milyonun Cumhurbaşkanı olacağım. Hiçbir ayrılık olmayacak. Söz veriyorum herkes kimliği ile şeref duyacak" dedi.

Orhan BOZKURT

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CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Ağrı’da düzenlenen mitingde, gençliğinin Patnos’ta geçtiğini, bölgeyi ve sorunlarını çok iyi bildiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

*Patnos’un ovalarını, çalışan insanları, bereketli topraklarını biliyorum. Biz neden bir değişim istiyoruz biliyor musunuz?

*22 yıldır iktidardalar. Allah aşkına, Ağrı gibi bir kentin hala kanalizasyonu doğru dürüst yoksa, hala bazı mahallelerine su gitmiyorsa bir sorunumuz var demektir.

*Bunlardan birisi kalktı dedi ki; sandığa gider de oy verirler de ve iktidar değişirse sözde darbe oluyormuş. Ya darbeyi siz yapıyorsunuz. Bu ülke darbelerden çok çekti. Yargıda adalet yok. Mahkeme salonlarında olmaz adalet sadece.

*Bir çocuk açsa, o ülkede adaletsizlik var demektir. Bir kişi bir kentin sokaklarında güler yüzle gezemiyorsa, o ülkede bir sorun var demektir. Onların ne yaptıklarını biliyorum. Yandaşları için çalışıyorlar. Biz vatandaş için çalışacağız. Kaçırdıkları 418 milyar doları son kuruşuna kadar getireceğim.

*Emine Şenyaşar’ın hakkını teslim etmezseniz orada adaletsizlik var demektir. Ağrı’nın ovalarında tarımı, hayvancılığı öldürüyorsanız haksızlık var demektir. Ne işin var Güney Amerika’da? Gel Ağrı’yı gör, çalışkan insanlarını gör…

“SÖZÜM SÖZ ANNELERE ALTIN HESABI DA AÇILACAK”

*Bir çocuk açsa 85 milyon açtır. Bir ülkede bir evin elektriği yoksa 85 milyonun elektriği yoktur. Onlardan alacağız vatandaşa vereceğiz. Hanımlar geliri olmayan ya da asgari ücret altı olanlar için banka hesabı açacağız. Paranız sizin bankanıza yatacak, devlet dışında kimse bunu görmeyecek. Sağ elin verdiğini sol el görmeyecek. Sözüm söz, annelere altın hesabı da açılacak. Tüm sıkıntıları evdeki kadın çekiyor çünkü.

“HER ÇOCUK OKULDA BESLENECEK AYNI YEMEĞİ YİYECEK”

*Ekmeğin arasına salça sürüp okula gönderen anne var bunu da bitireceğim. Beslenme çantası olmayacak okulda suyunu içecek, yemeğini yiyecek. Her çocuk okulda beslenecek aynı yemeği yiyecek, aynı sütü içecek. Onlar 5’li çete için çalışıyor. Paralarını yurtdışına götürdüler. Kaçırdıkları 418 milyar doları son kuruşuna kadar geri getireceğim. Benim verilmeyecek sözüm yoktur. Benim geçmişimi didik didik ettiler. Kul hakkı yemedim, kul hakkı yedirmeyeceğim. Ama onlar bunu diyemiyorlar.

“HERKESİN İNANCINA, KİMLİĞİNE HERKES SAYGI DUYACAK”

Türkiye’ye hakkı hukuku getireceğiz. Adaleti getireceğiz. Sizin için hiçbir ayrım yapmadan 85 milyonun Cumhurbaşkanı olacağım. Herkesin inancına, kimliğine herkes saygı duyacak. Hiçbir ayrılık olmayacak. Herkesin kimliğine herkes saygı duyacak. Söz veriyorum herkes kimliği ile şeref duyacak.

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