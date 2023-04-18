Kılıçdaroğlu’ndan Nebati’ye yanıt: Kişi kendinden bilir işi

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'nin "300 milyar dolarlık fonun buraya gelmesi için çok özel bir ikramı olması lazım. Bunun Türkçesi tefeciliktir, size tefeci faizi vereceğim bana o parayı getirin demektir" sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan yanıt: Kişi kendinden bilir işi. Erdoğan buna kim, niye yatırım sözü versin? Ancak borç verirler....

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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 300 milyar dolar yatırım çekme vaadine Hazine ve Maliye Bakanı ve AKP Mersin adayı Nureddin Nebati devlet televizyonu TRT’de katıldığı yayında eleştirilerde bulundu.

“300 MİLYAR DOLAR NASIL GELECEK”

Nebati açıklamasında “300 milyar dolar nasıl gelecek? 300 milyar dolarlık fonun buraya gelmesi için çok özel bir ikramı olması lazım. Bunun Türkçesi tefeciliktir, size tefeci faizi vereceğim bana o parayı getirin demektir.” ifadelerini kullandı.

“BUNA KİM, NİYE YATIRIM SÖZÜ VERSİN”

Kılıçdaroğlu, Bakan Nebati’nin sözlerine Twitter hesabından yanıt verdi. Kılıçdaroğlu paylaşımında “Kişi kendinden bilir işi. Erdoğan buna kim, niye yatırım sözü versin? Ancak borç verirler. Ben oradayken sen bunu göndermiştin Londra'ya; bir tarafta bizim şampiyonlar ligi ekonomistlerimiz, diğer tarafta bu. Tabii ki kimse takmaz bunu.” ifadelerini kullandı.

“YOLUMUZ BELLİ, ALNIMIZ AÇIK”

Kılıçdaroğlu’nun paylaşımının ardından Bakan Nebati de bir mesaj paylaştı. Nebati Kılıçdaroğlu’nu etiketlediği paylaşımında şunları kaydetti:

“Sayın @kilicdarogluk, bizim yolumuz belli, alnımız açık. Yüksek faiz vermiyoruz, “Bize borç değil yatırım için gelin” diyoruz. Tefecilerle değil yatırımcılarla görüşüyoruz. İnsanımıza daha fazla iş imkanı yaratmak, üretimi ve ihracatı artırmak için yapıyoruz ne yapıyorsak.

Üretime ve istihdama darbe vurma pahasına küresel tefecilerin peşinde koşan, bunca yıllık kazanımı heba edecek ithal ekonomi komiserlerinden medet uman senin gibilerin ne yaptığımızı anlamaması doğal.”

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