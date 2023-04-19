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Kılıçdaroğlu’na iki tazminat cezası daha

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki sözleri nedeniyle 105 bin TL manevi tazminata mahkum edildiğini belirtti.

Yayınlanma: 15:38 - 19 Nisan 2023 Güncellenme:
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Kılıçdaroğlu’na iki tazminat cezası daha

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Aydın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Ankara 38’inci Asliye Hukuk Mahkemesi, Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında ‘yurt dışına kaçacak’ iftirasında bulunan Kemal Kılıçdaroğlu’nu bu iftirası nedeniyle 50 bin TL, başka bir konuşmasındaki hakaretleri nedeniyle de 55 bin TL manevi tazminata mahkum etti” dedi. (DHA)

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