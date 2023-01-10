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Kılıçdaroğlu: Yabancıya konut satışı 5 yıl yasaklanacak

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ev ve kira fiyatlarındaki fahiş artışa dikkat çekerek, “6 ay sonra, beş yıllığına yabancıya konut satışı yasağı getireceğiz” dedi.

Yayınlanma: 10:32 - 10 Ocak 2023 Güncellenme:
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Kılıçdaroğlu: Yabancıya konut satışı 5 yıl yasaklanacak

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla konut ve kira fiyatlarındaki artışa dikkat çekti.

Konut ve kira krizi için 6 ay sonrasına işaret eden Kılıçdaroğlu, “Sarayın zalim düzeni yüzünden insanlarımızın ev sahibi olması hayal oldu. Kiralar da şiştikçe şişiyor. Vatandaşımıza öz vatanında zulüm var. 6 ay sonra, beş yıllığına yabancıya konut satışı yasağı getireceğiz. Fiyat dengesi oluşmadan yasak kalkmayacak. Öncelik kendi insanımızdır.” Paylaşımında bulundu.

CHP lideri önceki gün de alkollü içeceklere yapılan zamlarla ilgili bir bir paylaşım yapmış, “Alkollü içeceklere yapılan zamlar yıldırmadır, zulümdür. Devlet, bir hayat tarzını kuşatamaz, taciz edemez, rahatsız edemez. Devlet her hayat tarzını korur. 6 ay sonra vergileri yeniden düzenleyerek, çözeceğim önemli meselelerimizden biri de bu meseledir.” ifadelerini kullanmıştı.

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