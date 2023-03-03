Kılıçdaroğlu’ndan ilk açıklama

İYİ Parti lideri Akşener'in Altılı Masa'nın dağıldığını gösteren açıklamaları sonrası ilk değerlendirme CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan geldi.

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İYİ Parti'nin Cumhurbaşkanı adaylığı kararı sonrası Ankara’da baş döndüren hareketlilik…

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığını veto ettiklerini açıklayan İYİ Parti lideri Meral Akşener’in “İYİ Parti bir dayatmaya mecbur bırakılmış, ölüm ile sıtma arasında tercihe zorlanmıştır. Buna boyun eğmeyecektir” sözleri sonrası ilk değerlendirme CHP kanadından geldi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, şu açıklamayı yaptı: “Hiç merak etmeyin, bütün taşlar yerine oturacak.”

CHP MYK’DAN OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI

TBMM’de TİP Genel Başkanı Erkan Baş ile görüşen Kılıçdaroğlu’nun parti genel merkezine geçtiği ve CHP MYK’nın olağanüstü toplanacağı öğrenildi.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ’A ÇAĞRI YAPTI

Akşener, bugün yaptığı konuşmanın sonunda CHP’li büyükşehir belediye başkanları Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’na seslenerek, “Millet sizi göreve çağırıyor” dedi.

CANAN KAFTANCIOĞLU TWEET ATTI

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı:

“Asla umutsuz olmayın :) Depremzede vatandaş: ‘Depremin kendisini belki unutabilirim ancak sonrasında yaşadığım ve ölenler şanslı dediğim o üç günü unutmam asla mümkün değil. Halkımız ve yitirdiklerimizin yüzü suyu hürmetine hep birlikte öyle bir tarih yazacağız ki.” Gİ-DE-CEK-LER!

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