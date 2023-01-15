Kılıçdaroğlu’ndan SADAT’a reklam tepkisi: Aklınızı alırım sizin

CHP lideri Kılıçdaroğlu, konuk olduğu TV kanalında açıklamalarının yayınlanması sırasında reklam veren SADAT'a sert tepki gösterdi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tv100’de dün Uğur Dündar’ın sorularını yanıtladı. Yayın sırasında ekranda SADAT’ın reklamı verilmesi ise dikkatlerden kaçmadı. Reklamda, SADAT’ın “Stratejik danışmanlık, eğitim ve lojistik…” gibi çeşitli hizmetlerinin sıralandığı görüldü.

Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından SADAT’a çok sert tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, “O az kalmış aklınızı alırım sizin, paramiliter artıkları, siz kimi tehdit ediyorsunuz” ifadesini kullandı.

ÖNÜNE GİDİP HESAP SORMUŞTU

Kılıçdaroğlu, geçen yıl 13 Mayıs günü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski başdanışmanı Adnan Tanrıverdi’nin kurucusu olduğu SADAT’ın merkezine gitmişti.

“Türkiye asla paramiliter kuruluşlara, kurumlara teslim edilmeyecektir. Seçim güvenliği önemlidir. Şu anda önünde bulunduğumuz SADAT bir paramiliter kuruluştur. Ve düne kadar Erdoğan'ın danışmanlığını yapıyordu bunlar. Bu kuruluşun hedefleri arasında gayri nizami harp eğitimi var.” demişti.

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