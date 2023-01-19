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Kılıçdaroğlu’ndan yeni mesaj: Devleti harap şekilde bize teslim edecekler ama…

Sık sık seçim sonrası için paylaşımlarda bulunan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bu kez bulunmayan ilaçlar konusuna değindi. "4 ay sonra el atacağımız konulardan biri de ilaç" diyen Kılıçdaroğlu, "Devleti harap şekilde bize teslim edecekler ama toparlayacağız merak etmeyin." dedi.

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Kılıçdaroğlu’ndan yeni mesaj: Devleti harap şekilde bize teslim edecekler ama…
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu seçim sonrası için yaptığı paylaşımlara bir yenisini ekledi.
Vatandaşların büyük sorun yaşadığı piyasada bulunamayan ilaçlar konusuna değinen CHP lideri Kılıçdaroğlu paylaşımında “Sürekli insanlara boş umutlar, palavra satıyorlar; oysa ülkede ilaç yok ilaç. Her şeyi çürüttüler. 4 ay sonra el atacağımız konulardan biri de ilaç. Devleti harap şekilde bize teslim edecekler ama toparlayacağız merak etmeyin” ifadelerine yer verdi.
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