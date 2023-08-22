Kiracı dehşeti! Pompalıyla ateş etti…

İstanbul Sultangazi'de kiracı S.Ö, kentsel dönüşüm nedeniyle iş yerinden çıkmasını isteyen bina sahibi B.Ö.'ye pompalı tüfekle ateş açtı. B.Ö. bacağından yaralanırken, bu sırada yoldan geçen K.S. isimli kadın kurşunların karnına isabet etmesi sonucu ağır yaralandı.

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Sultangazi Cebeci Mahallesi’nde sahibi olduğu binayı kentsel dönüşüme sokmak isteyen B.Ö ile binanın en alt katında kuruyemişçi dükkanı işleten kiracı S.Ö arasında saat 19.00 sıralarında tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen tartılma sırasında kiracı, pompalı tüfeğiyle dükkan sahibi B.Ö.’ye ateş etti. B.Ö., bacağından yaralanırken o sırada yoldan geçen K.S. isimli kadın kurşunların karnına isabet etmesi sonucu ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kiracı S.Ö.’yü gözaltına alırken, ağır yaralanan kadın ve B.Ö., hastaneye kaldırıldı.

Yaralı K.S.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Saldırgan S.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından kasten yaralama suçundan adliyeye sevk edildi. (DHA)

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