Kırmızı Bülten’le aranan iki uyuşturucu baronu yakalandı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde 7 ilde yapılan operasyonda ikisi İnterpol Kırmızı Bülten'le aranan 34 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda muhtelif miktarda uyuşturucu madde, uyuşturucu ticaretinden elde edilen nakit para, çok sayıda kripto telefon, sahte pasaport ve kimlik kartları ele geçirildi.

Habip ATAM

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İçişleri Bakanlığı, Kokain ticareti ve uyuşturucudan elde edilen kara paranın aklanmasıyla ilgili İnterpol tarafından Kırmızı Bültenle aranan Hollanda uyruklu “Bello Jos” lakaplı Joseph Johannes Lijdekkers’in ele başı olduğu uluslar arası suç gurubuna yönelik 2 operasyon daha düzenlendiğini açıkladı.

23 ve 25 Haziran tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda Lijdekkers’in sağ kolu olan Kırmızı Bültenle aranan İsaac Bignan ve örgütün önemli isimlerinden olduğu iddia edilen Anthony Finix’in de aralarında bulunduğu 9 şüpheli yakalandı.

Hollanda’nın bulunduğu yeri ihbar edenlere 200 bin euro ödül vaat ettiği uyuşturucu baronu Joseph Johannes Lijdekker’In Türkiye ayağına yönelik 13 Haziran’da düzenlenen operasyonda 23 şüpheli yakalanmış, aralarında 500 milyon lira değerinde 2 saatin de bulunduğu 1.1. milyarlık mal varlığına el konulmuştu.

İçişleri Bakanlığı, Kırmızı Bültenle aranan uyuşturucu baronu Joseph Johannes Leijdekkers’ grubuna yönelik 23 ve 25 Haziran’da 2 baskın daha yapıldığını açıkladı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

-İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünce, 13 Haziran 2023 tarihinde Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde MASAK'la işbirliği içerisinde bir operasyon gerçekleştirilmiştir.

-İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ‘'Suç işlemek amacıylaörgüt kurma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama'' suçlarından icra edilen operasyon kapsamında, Ankara, İzmir, Aydın ve Muğla illerinde Hollanda, Fransa ve Belçikatarafından İnterpol Kırmızı Bültenle aranan Hollanda uyruklu“Bello Jos” lakaplı Joseph Johannes Joseph Johannes Leijdekkers’in içerisinde bulunduğu suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda 25 şüpheli yakalanmıştır.

-Leijdekkers ve diğer örgüt üyelerine ait 36 adet taşınmaz, 99.9 kg altın, 2 adet motorlu araç, 5.785.000 EUR, 1.733.000 USD, 65.725.000 TL ve şüphelilerin hissedar oldukları 5 şirketin ortaklık payları dahil, nakit olarak yaklaşık 1.1 milyar TL tutarındaki mal varlığı değerine el konulmuştur.

– 23 Haziran 2023 tarihinde, firari durumda bulunan şahısların yakalanmalarına yönelik devam eden çalışmalarda, İstanbul'da 10 kişiye ait 13 farklı adreste gerçekleştirilen operasyonda;aralarında İnterpol Kırmızı Bültenle aranma kaydı olan Hollanda uyruklu Jurean Anthony Finix’in bulunduğu 3 kişi yakalanmıştır. Operasyonda, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, uyuşturucu ticaretinden elde edilen nakit formda para, çok sayıda kripto telefon, birçok ülkeye ait sahte pasaport, kimlik kartı, tabanca ve fişek ele geçirilmiştir.

-25 Haziran 2023 tarihinde devam eden çalışmalarda ise Muğla ve Isparta'da gerçekleştirilen operasyonlarda Leijdekkers’in sağ kolu olan ve hakkında Hollanda ve Belçika adli makamlarınca uluslararası seviyede kırmızı bültenle aranma kaydı olan İsaac Bignan'ın da aralarında bulunduğu 3 kişi gözaltına alınmıştır. Söz konusu operasyonlarda çok sayıda kripto telefon ve fişek ile uyuşturucu ticaretinden elde edilen nakit formda paraya el konulmuştur. Aynı gün dosya kapsamındaki şüphelilerin kaçmasına yardım eden 3 kişi Konya'da gerçekleştirilen operasyonda yakalanmıştır.

-Operasyon kapsamında 2'si Kırmızı Bültenle aranan iolmak üzere toplam 34 şahıs hakkında işlem yapılmıştır.

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