Kız arkadaşlarına laf atanı bıçaklayarak öldürdü

Yalçın Çakıloğlu, Erzurum'da birlikte yürüdükleri kız arkadaşlarına laf attan Ramazan Kanbur'u (34) karnından ve boynundan bıçaklayarak öldürdü. Çıkarıldığı mahkemede tutuklanan Çakıloğlu ifadesinde, "Yanımdaki kız arkadaşlarıma laf atıp, bize saldırdı. Kendimi savunmak için bıçağı savurdum, pişmanım" dediği öğrenildi.

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Erzurum’un Yakutiye ilçesi Kazım Karabekir Paşa Mahallesinde Yalçın Çakıloğlu; Faruk K. (19) ve yanındaki kız arkadaşları G.D. (19), R.A. (20), Y.Ö. (16) ve H.Ç. (22) ile 21 Haziran saat 22.00 sıralarında yolda yürürken yanlarından geçen Ramazan Kanbur, iddiaya göre arkadaş grubuna laf attı.

Bunun üzerine tartışma çıktı. Yalçın Çakıloğlu, elindeki bıçakla Ramazan Kanbur’u karnından ve boynundan yaraladı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Kanbur, ambulansla götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayın yaşandığı o anlar bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.

Olayın ardından arkadaşı Faruk K. ile kaçan Yalçın Çakıloğlu, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından saklandıkları evde suç aleti bıçakla yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından iki arkadaş, adliyeye çıkarıldı. Faruk K., adli kontrolle serbest kalırken, Yalçın Çakıloğlu mahkeme tarafından ‘kasten adam öldürme’ suçundan tutuklandı.

Çakıloğlu’nun ifadesinde, “Kız arkadaşlarımla Cumhuriyet Caddesi’nden yürüyerek Mahallebaşı semtine kadar geldik. Kaldırımda yürürken kız arkadaşlarıma laf attı. Yaşanan tartışma sonrası elimdeki bıçağı kendimi savunmak amacıyla savurdum. Yaşananlardan dolayı pişmanım” dediği öğrenildi. (DHA)