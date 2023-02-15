Kolon ve kirişleri kesildiği iddia edilmişti, mimar ve inşaat mühendisi yakalandı
Kahramanmaraş merkezli depremlerde Diyarbakır'da yıkılan Diyar Galeria İş Merkezi'nin mülk sahibi ile proje sorumluları mimar ve inşaat mühendisi İstanbul'da yakalandı.
Diyarbakır’ın Ofis semtindeki Diyar Galeria sitesinin iki bloğu, Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası yıkıldı. Sitenin kolon ve kirişlerinin kesildiği iddia edilmişti.
Diyarbakır Başsavcılığınca depremlerden etkilenen kentte yıkılan binaların sorumluları ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, çok sayıda kişinin öldüğü Diyar Galeria’nın sahibi ve mimarları hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İstanbul’da oldukları belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. İş merkezinin mülk sahibi Hasibe Yıldırım, proje sorumlusu mimar Şeref Kesgün ve proje sorumlusu inşaat mühendisi Mustafa Cevat Arsız Kadıköy’de gözaltına alındı. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.
Diyarbakır'da yaşanan depremde çok sayıda bina etkilenirken 7 bina tamamen çöktü. İlde 363 kişi hayatını kaybederken, en fazla kayıp Diyar Galeria iş merkezinde yaşandı.