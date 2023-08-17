Küçük ortak, SÖZCÜ’nün haberini paylaşıp iktidara seslendi….

Cumhur İttifakı'nın küçük ortağı BBP'nin Genel Başkanı Mustafa Destici, SÖZCÜ'nün gündeme taşıdığı gelir dağılımı haberini paylaşıp iktidara seslendi...

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SÖZCÜ’nün Credit Suisse raporundan derlediği ve Türkiye’deki gelir dağılımı eşitsizliğini gözler önüne seren “Türkiye'de en zengin yüzde 5'in serveti kalan yüzde 95'in toplamından fazla” başlıklı haberi ses getirdi.

Seçimlere Cumhur İttifakı ile birlikte giren ancak milletvekili çıkaramayan küçük ortak Büyük Birlik Partisi’nin Genel Başkanı Mustafa Destici de habere dikkat çeken isimler arasındaydı.

Haberdeki bilgileri paylaşıp iktidara seslenen Destici, gelir dağılımını düzenleyici adımlar atılması çağrısında bundu.

“VERGİLERDE AYNI ORANDA MI TOPLANIYOR”

Destici, Twitter hesabından yaptığı söz konusu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Aşağıdaki haber doğru ise acilen ve mutlaka gelir dağılımını düzenleyici adımlar atılmalı. Yok değilse açıklama yapılmalı. Bir de vergiler de aynı oranda mı toplanıyor bu da açıklanmalı.

“Credit Suisse raporuna göre; Türkiye'de en zengin yüzde 5'in serveti kalan yüzde 95'in toplamından fazla. Türkiye'de nüfusun en zengin yüzde 1'inin toplam servetten aldığı pay yüzde 39,5. Bu oran, nüfusun yüzde 90'lık kesimi için sadece yüzde 30,2.

Nüfusun en zengin yüzde 5'lik kesimi toplam servetten yüzde 59,2 pay alırken, nüfusun yüzde 95'lik kesiminin aldığı pay sadece yüzde 40,8.”

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