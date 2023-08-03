Lüks villanın havuzunda ölüm
Muğla’nın Bodrum ilçesinde kaldığı lüks villanın havuzunda baygın vaziyette bulunan tatilci kurtarılamadı.
Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Torba Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir villada tatilini geçiren 63 yaşındaki Hasan Bayhan, eşi ve yakınları tarafından havuzda baygın vaziyette buldu.
Havuzdan yakınları tarafından çıkarılan Bayhan, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.
Bayhan'ın cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis olayla ilgili villada kalanların ifadesine başvurdu.