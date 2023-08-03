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Lüks villanın havuzunda ölüm

Muğla’nın Bodrum ilçesinde kaldığı lüks villanın havuzunda  baygın vaziyette bulunan tatilci kurtarılamadı.

Yaşar ANTER
Yayınlanma: 10:18 - 03 Ağustos 2023 Güncellenme:
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Lüks villanın havuzunda ölüm

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Torba Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir villada tatilini geçiren 63 yaşındaki Hasan Bayhan, eşi ve yakınları tarafından havuzda baygın vaziyette buldu.

Havuzdan yakınları tarafından çıkarılan Bayhan, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

Bayhan'ın cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis olayla ilgili villada kalanların ifadesine başvurdu.

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