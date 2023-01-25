Lütfü Türkkan ile Ali Mahir Başarır için tarih verildi
TBMM Hazırlık Komisyonu, Lütfü Türkkan ile Ali Mahir Başarır'ın dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin kararını 31 Ocak Salı günü yapacağı toplantıda verecek.
CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında ‘mahkeme heyetine müdahale ve saygısızlık’, İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan hakkında ise ‘şehit yakınına hakaret’ ve ‘basit yaralama’dan fezleke hazırlanıp Meclis’e gönderildi.
TBMM Hazırlık Komisyonu, Başarır ve Türkkan’ın dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin yazılı savunmalarını vermek üzere tebligat gönderdi.
İki vekilin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin kararın 31 Ocak Salı günü yapacağı toplantıda vereceği açıklandı.