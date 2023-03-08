Malatya’da 5 katlı bina çöktü

Malatya'da 5 katlı bina çöktü. Ekipler çöken binada arama kurtarma çalışması başlattı. Enkazda canlı olup olmadığının tespiti için dinleme yapılıyor...

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6 Şubat meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde büyük yıkım yaşayan Malatya’da 27 Şubat’ta 5.6 büyüklüğünde bir depremle daha sarsıldı. Ağır hasarlı bir çok binanın yerle bir son depremde 2 kişi hayatını kaybetmiş onlarca kişi de yaralanmıştı.

Bugün ise Yeşilyurt ilçesine bağlı Büyük Mustafa Paşa Mahallesi’nde ağır hasarlı olduğu ifade edilen 5 katlı bir bina kendiliğinden yıkıldı.

Yıkılmanın ardından bölgeye AFAD, itfaiye, askerler ve sağlık ekipleri sevk edildi. Enkaz çevresinde dinleme yapan ekipler, binanın enkazında herhangi bir canlının olup olmadığını araştırıyor.

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