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Malatya’da yıkılan binalarla ilgili 11 kişiye tutuklama 

Malatya'da depremde yıkılan binalarla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 19 şüpheliden 11'i, tutuklandı.

Yayınlanma: 13:51 - 16 Şubat 2023 Güncellenme:
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Malatya’da yıkılan binalarla ilgili 11 kişiye tutuklama 

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı Kahramanmaraş merkezli depremlerde, çok sayıda kişinin ölümüne neden olan binalarda tespit edilen yapım kusurlarıyla ilgili soruşturma başlattı.

İncelemeler doğrultusunda ilk etapta Malatya’da haklarında gözaltı kararı verilen 46 kişiden, 19’u gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11’i tutuklandı, geriye kalan 8 kişinin ise işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Hakkında yakalama kararı ve yurt dışı yasağı bulunanların Ankara, Antalya, Çanakkale, Çorum, İstanbul, Konya ve Ordu’da olduklarının tespit edildikleri öğrenildi. (DHA)

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