Malatyalı depremzedeler eksi 14 derecede yaşam mücadelesi veriyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde eksi 14 derecede vatandaşların yaşam mücadelesi verdikleri öğrenildi. CHP Doğanşehir belediye meclis üyesi Murat İnan, ”Acilen konteynerlerin ilçeye gönderilmesi lazım” dedi.

Evren DEMİRDAŞ

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Kahramanmaraş depreminde en çok yıkıma uğrayan illerin başında gelen Malatya'da evleri yıkılan depremzedeler depremin üzerinden dört gün geçmesine rağmen barınma sorunu yaşamaya devam ediyor.

Depremde ilçede birçok binanın yıkıldığı ve ilçede sağlam yapının neredeyse kalmadığını belirten Doğanşehir Belediyesi meclis üyesi Murat İnan, yetkililere ilçeye acilen konteyner ve çadır göndermeleri talebinde bulundu.

“DOĞANŞEHİR İLÇESİ HARİTADAN SİLİNDİ”

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ikinci depremin ardında Doğanşehir ilçesinde birçok binanın yıkıldığını belirten Doğanşehir belediyesi CHP meclis üyesi Murat İnan, şunları söyledi:

“Doğanşehir ilçesi haritadan silindi oturulacak durumda hiçbir bina kalmadı. Hepsi ağır hasarlı yada yıkılmış, şimdi de marketler ve iş yerleri yağmalanmaya başlandı. İlk iki gün iletişim kurulamadı dün ve bugün itibariyle iletişim sorunu bir nebzede olsa kurulmaya başlandı.

Depremin üzerinden dört gün geçmesine rağmen burada çadır ve konteyner sıkıntısı had safhada. İnsanlar barakalarda yada arabaların içerisinde yatmaya çalışıyorlar. Türkiye'nin dört bir yanında gıda yardımları geliyor AFAD, belediye, valilikten ve özel firmalardan yardımlar geliyor. Ama ısıtıcı, çadır sorunu var ve halen bu sorun halledilmiş değil. İlk depremden sonra birçok insan evine girmediği için şükürler olsun çok fazla bir can kaybı yaşanmadı.

İkinci depremin fayı Doğanşehir ilçesinden geçtiği için ilçede birçok evin yıkılmasına neden oldu. Dün birkaç vatandaşımızın cansız bedenleri enkazdan çıkartıldı Doğanşehir'in Erkenek kasabasında çok can kaybı olduğu söyleniyor ama tam sayıyı bilemiyorum. İlçemizde Sivas Belediye Başkanı, Sivas valisi ve milletvekilleri Doğanşehir'e geldiler.

Doğanşehir kaymakamıyla birlikte kriz masası oluşturularak çalışmalarına devam ediyorlar. Depremzede vatandaşlarımız spor salonlarında şuan barınıyor. Doğanşehir'de hava koşulları maalesef olumsuz geceler -14 derece olduğu için dışarıda kalan vatandaşlarımız büyük sıkıntılar çekiyor. Acilen konteynerlerin ilçeye gönderilip vatandaşlarımızın konteynerlere yerleştirilmeleri lazım.”