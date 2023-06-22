Manisa’da korkutan yangın
Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Tekeli Geri Dönüşüm Demir Çelik Fabrikası’nda nedeni henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Havanın rüzgarlı olması sebebiyle yangının büyümemesi için çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.
Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Tekeli Geri Dönüşüm Demir Çelik Fabrikası'nda bugün saat 16.00 sıralarında yangın çıktı.
Çıkan yangına ilk olarak fabrikada çalışan işçiler müdahale etmeye çalıştı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına daha sonra çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etmeye başladı.
Yangının çıkış sebebi henüz bilinmezken, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları sürüyor.